Украинская бабушка насобирала вражеских патронов и передала ВСУ: трогательное видео

Женщина встретила защитников со слезами на глазах и патронами в руках.

Украинская бабушка насобирала патронов российских оккупантов и передала их украинским военным, когда те зашли в один из населенных пунктов.

Соответствующее видео опубликовал глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Вот поэтому мы непобедимы. Крутая украинская бабушка", – говорится в подписи к ролику.

На кадрах видно, как женщина со слезами на глазах демонстрирует целые ленты с патронами, намотаными на руке. В то же время бабушка жалуется на "кацапов".

Украинские защитники благодарят ее за такую встречу и обещают привезти пищу.

Напомним, Силы обороны Украины 11 ноября освободили Херсон.

В тот же день стало известно и об освобождении всей Николаевской области, кроме Кинбурна.

Жители Херсона очень радостно приветствовали ВСУ в городе: пели "Червону калину" и танцевали у костра.

В Херсоне даже образовались пробки, ведь каждый хотел обнять и поздравить украинских защитников.

Заметим, что площадь освобожденной территории юга Украины по состоянию на 11 ноября составила более 3000 тыс. кв. км.

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