Украинская баллистическая ракета "Сапсан": куда политит и способны ли россияне ее сбить

Сапсан — оружие Украины / © Википедия

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Сбить украинскую баллистическую ракету Сапсан россияне никоим образом не смогут. В то же время для Украины актуальны такие цели, как аэродромы тактической авиации, с которых РФ бросает по линии фронта КАБы. Также приоритетные цели — аэродромы места размещения оперативно-тактических ракетных комплексов типа «Искандер-М».

Об этом сказал военный аналитик Андрей Крамаров в эфире «Киев 24».

По словам эксперта, приоритетными целями именно аэродромы места размещения оперативно-тактических ракетных комплексов типа «Искандер-М».

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Когда мы выполним свои задачи по этим целям, тогда мы и по Москве тоже ударим. И так, у него (ракеты Сапсан — ред.) дальности хватит и по определенным местам размещения стратегической авиации. Поверьте, даже если мы с вами в общем эфире не говорили об этом, разведка работает тихо. Они все равно, к сожалению, узнают о некоторых наших возможностях, которые у нас есть. Да, сейчас они у нас есть. Мы начали эту разработку. Это делается с учетом существующих угроз для такого типа производства», — сказал Крамаров.

Напомним, 14 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украине идет разработка возможности массового производства баллистической ракеты «Сапсан». Он отметил, что положительные испытания этой ракеты уже состоялись раньше, но детали по срокам и объемам производства не разглашаются из соображений безопасности.

Ранее еще летом 2024 года Зеленский заявил, что ВСУ успешно опробовали первую баллистическую ракету собственного производства. Тогда президент не уточнил, о какой ракете шла речь. Однако сейчас, в июне 2025-го, Зеленский подтвердил, что успешные испытания ракеты «Сапсан» уже прошли.

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