Украинская баллистика может уничтожить ключевые авиаремонтные предприятия России - эксперт

Баллистика

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Украинские баллистические ракеты могут уничтожить заводы по ремонту стратегических бомбардировщиков РФ, если те будут размещены вблизи фронта.

Такое мнение высказал авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в эфире Radio NV

Эксперт обратил внимание на то, что Россия заранее заключила контракты на ремонт бомбардировщиков, которые нуждаются в восстановлении:

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«Еще около месяца до массированного обстрела Украины в РФ были заключены договоры с российскими авиаремонтными предприятиями на ремонт шести бомбардировщиков Ту-95МС, потому что эти самолеты нуждались в капитальном ремонте», — сказал он.

По словам Романенко, ремонтные мощности для Ту-95МС в России ограничены двумя заводами — в Таганроге и Дягилево. При этом один из них расположен совсем недалеко от линии фронта.

«Авиаремонтные заводы для этого типа находятся в Дягилево, которому досталось в этот раз, и в Таганроге, который еще ближе находится к линии фронта, чем Дягилево. Только два завода способны ремонтировать этот тип самолета. Если россияне перебросят их на ремонт, скорее всего — сегодня были сведения об успешном использовании нашей баллистики, они просто попрощаются с этими самолетами, если перебросят на ремонт», — считает он.

Фактически, под ударом оказывается не только техника, но и сама инфраструктура, способная ее обслуживать. Похожая ситуация, по словам эксперта, наблюдается и с самолетами Ту-22М3.

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Журналисты также поинтересовались, возможно ли оперативно запустить украинскую баллистику в боевое использование. Романенко ответил, что соответствующие испытания уже могут иметь результат:

«Пока господин Валентин Бадрак говорил, что там 300 км, и вроде бы, первую ракету испытали по российскому командному пункту, и вроде бы в России стало меньше генералов. Пока официальных сообщений не было, но, там ничто не добавляет оптимизма как фраза вечного полета», — отметил он.

Эксперт пояснил, что даже ракета с небольшой боевой частью может нанести критические удары по цели, особенно если речь идет о командных пунктах.

«Баллистическая ракета имеет кинетическую составляющую, и может хватить и десяти килограммов боевой части для того, чтобы уничтожить командный пункт.»

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При этом украинские разработки способны нести значительно больший заряд:

«Сказано, что эта ракета, которая испытывалась, имеет 400 кг боевую часть, и при ударе по предприятию, тот же Таганрогский завод, где собираются ремонтировать Ту-95 — он чуть больше 200 км находится от линии боевого соприкосновения. Там вообще два цеха и двух ракет будет достаточно, чтобы развеять сомнения россиян относительно возможности ремонтировать там самолет», — добавил Романенко.

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что украинские силы впервые испытали первую баллистическую ракету собственного производства. Применение ракеты было успешным.