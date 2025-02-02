В Курской области одна из украинских бригад потеряла целые роты в "бесполезных" атаках на ничтожные полосы деревьев.

Об этом пишет Forbes.

95-я десантно-штурмовая бригада, действовавшая в Курской области, в начале января оказалась под ударом российских беспилотников, понеся серьезные потери.

"95-я десантно-штурмовая бригада продолжает удерживать оборонные позиции, эффективно используя свое вооружение и нанося удары по российским штурмовым группам. Таким образом, она создает условия для будущего мира или, если этого не произойдет, для наступления на ослабленного врага", — пишут журналисты.

Напомним, украинская армия удерживает часть российской территории, хотя президент РФ Владимир Путин, как ранее заявлял президент Украины Владимир Зеленский, потребовал выбить оттуда ВСУ в инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Спустя почти пол года после начала Курской операции Украина потеряла около половины занятой в августе прошлого года территории. Все потому, что Россия существенно увеличила количество войск в направлении – до 60 тысяч.

За время Курской операции, согласно официальным данным украинского Генштаба ВСУ, Россия потеряла в этом направлении 38 тысяч военных, в том числе 15 тысяч – убитыми. Также на Курском направлении было задействовано до 12 тысяч военнослужащих Северной Кореи.

Между тем, Украина создает новые сухопутные бригады для борьбы с российской агрессией.

Такой ход непонят части войска, ведь в существующих боевых бригадах критически не хватает людей для удержания линии фронта. 6 ноября в комментарии "Украинской правде" спикер Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховой объяснил решение о создании новых бригад тем, что россияне увеличили количество своих войск: "Для того чтобы закрывать фронт, в составе ВС Украины необходимо создавать новые бригады. Другого действенного способа противодействовать превосходящему противнику просто нет. Ведь на сегодняшний день мы имеем 1300 км протяженности фронта с активными боевыми столкновениями".

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