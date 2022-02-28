Украинская делегация прибыла в район украинско-белорусской границы для участия в переговорах с РФ

Украинская делегация прибыла в район украинско-белорусской границы для участия в переговорах с РФ

Ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.

Украинская делегация прибыла в район украино-белорусской границы для участия в переговорах с представителями Российской Федерации.

Сообщили в офисе президента.

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В состав делегации вошли председатель фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.