Украинская делегация вылетела на переговоры с Россией — Арахамия

Украинская делегация вылетела на переговоры с Россией — Арахамия

Стороны обсудят открытие гуманитарных коридоров.

Украинская делегация вылетела на переговоры с Российской Федерацией.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Facebook.

"За два часа стартуем. Программа минимум – гуманитарные коридоры. Дальше, по обстоятельствам", — отметил он.

Напомним, в Беларуси 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между представителями России и Украины, поскольку РФ пошла войной против Украины.