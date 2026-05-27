Украинская гаубица "Богдана-Б" утерла нос аналогу из США: сравнение от артиллеристов

Украинская 155-миллиметровая прицепная гаубица «Богдана-Б» / © скриншот с видео

Украинская 155-миллиметровая прицепная гаубица "Богдана-Б» активно заменяет иностранные и советские образцы на фронте. Артиллеристы ВСУ рассказали о главных преимуществах отечественного оружия над американской M777. Однако система имеет и несколько весомых минусов, которые требуют исправления.

Об этом пишут «Думка» и Defense Express.

Как сообщили в 40-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ имени Великого князя Витовта, украинская артиллерийская система полностью превосходит советский «Гиацинт-Б». Кроме того, по уровню скорострельности она не уступает американской M777 и требует такого же расчета — восемь военнослужащих.

Говоря о преимуществах над американской прицепной гаубицей, военные отмечают, что «Богдана-Б», производством которой занимается «Краматорский завод тяжелого станкостроения», имеет несколько более высокую точность. По их словам, это объясняется большим количеством нарезов и более длинным стволом. Также украинский ствол имеет ресурс в 8000 выстрелов, тогда как у M777 этот показатель составляет 4700.

Среди других плюсов называют более простое техническое обслуживание и эксплуатацию, а также высокую живучесть украинской прицепной артиллерии. Кроме этого, система демонстрирует лучшую проходимость на бездорожье благодаря четырехколесному лафету вместо двухколесного.

Впрочем, есть и определенные недостатки. В частности, речь идет о значительно большей массе и габаритах, что негативно влияет на мобильность и скорость развертывания. Также артиллеристы обращают внимание на необходимость усовершенствования «пламегасителя», который во время эксплуатации выгорает, из-за чего повреждается клин.

В Defense Express отмечают, что разница между «Богданой-Б» и M777 вполне закономерна. Американская гаубица оснащена стволом длиной 39 калибров и создавалась с учетом потребностей высокомобильной транспортировки, поэтому в ее конструкции применены легкие сплавы. Украинская же разработка, если говорить упрощенно, сочетает артиллерийскую часть САУ с лафетом от «Гиацинт-Б».

Вместе с тем сейчас потребность в постоянной смене позиций уже не такая критическая, как несколько лет назад, из-за широкого применения дронов. Поэтому артиллерия в основном работает с закрытых позиций, подготовленных для маскировки и защиты.

В то же время на современном поле боя большое значение имеют простота ремонта и обслуживания, а также устойчивость к обломкам. Именно поэтому более простая конструкция «Богданы-Б» становится весомым преимуществом, которое дополнительно усиливает массовое производство стволов, тогда как в случае с M777 это направление существенно отстает.

