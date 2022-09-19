Украинская IT-Армия взломала сайт группы Вагнера: какое послание оставила

Сайт группы Вагнера, которая собирает российских заключенных для войны в Украине, взломан IT-Армией.

Об этом говорится в сообщении IT-Армии в Telegram.

"Все персональные данные наемников у нас! Каждый палач, убийца и насильник ожидают сурового наказания. Месть неизбежна! Слава Украине! Слава ВСУ!" — такое послание оставила IT-Армия на главной странице сайта группы Вагнера.

Скрин: IT Army

Напомним, в Сети появилось видео, на котором приближенный к Путину российский бизнесмен Евгений Пригожин по прозвищу Вагнер вербует российских рецидивистов, насильников и других заключенных в одной из колоний для войны в Украине. На это отреагировал советник Офиса президента Алексей Арестович. По его словам, видео с тем, как Пригожин вербует осужденных на войну против Украины, Россия сама "сливала", чтобы пугать украинцев. Он добавил, что ВСУ "перемелят их и даже не заметят".

"Хлопок" по "вагнеровцам" в Попасной и ловушка для оккупантов возле Херсона

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