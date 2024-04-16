«Украинская команда» передала 72 бригаде большую партию самолетов-камикадзе, катапульту и ретранслятор

Об этом сообщается на Facebook-странице "Украинской команды".

«Передали пилотам 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев большую партию самолетов-камикадзе. А также катапульту для запуска беспилотников и ретранслятор. Всего вместе с вами мы отправим на передовую 200 таких самолетов», – говорится в сообщении волонтерского штаба.

Руководитель «Украинской команды» Артур Палатный поблагодарил бойцов за работу.

«Пользуясь случаем, хочу от всех нас поблагодарить защитников. «Черные Запорожцы» дают отпор оркам с 2014 года. В начале полномасштабного российского вторжения 72 бригада обороняла Киев, освобождала Бучу, Ирпень, Гостомель и другие территории Киевской области. А сейчас защищает Украину на востоке», – рассказал Палатный.

Защитники, в свою очередь, передали слова благодарности украинцам, которые донатят на дроны.

«Благодаря каждому и каждой из вас и с помощью этих самолетов мы будем каждый день уничтожать врага, приближая нашу Победу», – сказал заместитель командира роты ББПС 72 ОМБр с позывным «Марвел».

Сбор на большие дроны-самолеты продолжается.

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