«Украинская команда» привезла дроны-камикадзе на передовую для батальонов «Свобода» и «Карпатская Сечь»

Волонтеры «Украинской команды» побывали на передовых позициях наших защитников на Лиманском и Бахмутском направлениях и привезли бойцам дроны-камикадзе и другие необходимые вещи.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Украинской команды".

«Только что вернулись с востока Украины. Побывали на передовых позициях наших бойцов на Лиманском и Бахмутском направлениях. Привезли очень нужные дроны-камикадзе и станцию управления беспилотниками добровольческому стрелковому батальону «Карпатская Сечь» имени Олега Куцина. Еще одну партию дронов и станцию управления привезли на позиции легендарного батальона «Свобода» Нацгвардии. Также привезли «свободовцам» автомобиль багги, который поможет им преодолевать бездорожье», – заявил руководитель «Украинской команды» Артур Палатный.

В «Украинской команде» отметили, что бойцы «Карпатской Сечи» защищали Киев, освобождали Киевщину и Харьковщину, а сейчас переместились на другое горячее направление.

Также волонтеры сообщили, что заместителем командира батальона «Свобода» служит заместитель главы КГГА Андрей Крищенко.

«Украинская команда» поблагодарила бойцов за их мужество и ежедневный героизм. А также поблагодарила украинцев, которые донатили на дроны.

Ранее сообщалось, что во время дрон-марафона "Украинская команда" собрала средства почти на 300 ударных беспилотников и 10 наземных станций управления дронами. Также сообщалось, что "Украинская команда" объявила сбор на индивидуальные наборы для обогрева 50 тысяч бойцов на передовой.