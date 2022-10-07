"Украинская команда" уже передала бандерпечи для 5 тысяч защитников

На них собирали деньги все украинцы, вскоре эти печи отправятся на передовую.

"Украинская команда" передала военным 200 бандерпечей, на которые собирали средства все украинцы. В ближайшее время весь запланированный объем бандерпечей будет отправлен на передовую.

Об этом сообщил руководитель «Украинской команды» Артур Палатный.

"Сегодня "Украинская команда" передала большую партию, 200 бандерпечей военным частям Днепропетровской, Черниговской и Сумской областей. Еще более 300 печей на днях были отправлены нашим защитникам из других регионов", – сообщил Палатный.

По его словам, вскоре на передовую отправятся и остальные бандерпечи.

"Прямо сейчас продолжают работать еще несколько отечественных предприятий, и в ближайшее время «Украинская команда» отправит на фронт весь запланированный объем - более 1000 печей, которые с наступлением холодов будут согревать более 10 тысяч наших защитников", - сообщил Палатный.

По его словам, больше всего средств в рамках проекта "Тепло на фронт" собрали региональные команды Черниговской, Сумской и Днепропетровской областей.