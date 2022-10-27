Украинская "Ольха": Жданов ответил, производят ли сейчас отечественные дальнобойные снаряды на 120 км

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что такое система "Ольха".

По словам Жданова, "Ольха" – это не реактивная система залпового огня, как многие думают, а снаряд.

"Это управляемый снаряд с дальностью до 120 км для реактивной системы "Смерч". Если мы будем переводить РСЗО "Смерч" на эти боеприпасы, то, скорее всего, мы переименуем "Смерч" на "Ольху". Поэтому и говорят – РСЗО "Ольха", но на самом деле это программа по созданию высокоточного боеприпаса дальностью 120 км", – говорит эксперт.

По его словам, конструкторское бюро "Луч" имеет наработки для увеличения дальности полета снаряда до 170 и 200 километров.

Пока неизвестно, сохранила ли Украина возможность производить высокоточные управляемые снаряды "Ольха" для реактивных систем залпового огня "Смерч".

"На сегодняшний день сложно сказать, смогли ли мы вывезти производство в безопасное место, потому что завязан не один завод, а как минимум несколько предприятий. Данных нет. Я знаю, что в начале войны снаряды "Ольха" были и использовались для нанесения ударов. Командные пункты и узлы связи врага на больших расстояниях в первые месяцы войны мы уничтожали именно с помощью боеприпасов "Ольха". Какое состояние заводов-производителей и можем ли мы производить эти снаряды — такой информации в открытом доступе нет", – отметил Жданов.