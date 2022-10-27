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Украинская "Ольха": Жданов ответил, производят ли сейчас отечественные дальнобойные снаряды на 120 км

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Украинская "Ольха": Жданов ответил, производят ли сейчас отечественные дальнобойные снаряды на 120 км

Пока неизвестно, сохранила ли Украина возможность производить высокоточные управляемые снаряды "Ольха"

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что такое система "Ольха".

По словам Жданова, "Ольха" – это не реактивная система залпового огня, как многие думают, а снаряд.

"Это управляемый снаряд с дальностью до 120 км для реактивной системы "Смерч". Если мы будем переводить РСЗО "Смерч" на эти боеприпасы, то, скорее всего, мы переименуем "Смерч" на "Ольху". Поэтому и говорят – РСЗО "Ольха", но на самом деле это программа по созданию высокоточного боеприпаса дальностью 120 км", – говорит эксперт.

По его словам, конструкторское бюро "Луч" имеет наработки для увеличения дальности полета снаряда до 170 и 200 километров.

Пока неизвестно, сохранила ли Украина возможность производить высокоточные управляемые снаряды "Ольха" для реактивных систем залпового огня "Смерч".

"На сегодняшний день сложно сказать, смогли ли мы вывезти производство в безопасное место, потому что завязан не один завод, а как минимум несколько предприятий. Данных нет. Я знаю, что в начале войны снаряды "Ольха" были и использовались для нанесения ударов. Командные пункты и узлы связи врага на больших расстояниях в первые месяцы войны мы уничтожали именно с помощью боеприпасов "Ольха". Какое состояние заводов-производителей и можем ли мы производить эти снаряды — такой информации в открытом доступе нет", – отметил Жданов.

"Ольха-М": современная разработка украинского ОПК

"Ольха-М" – модернизированная ракетная система залпового огня. Разработка этого комплекса началась в 2016 году, и тогда же состоялись первые испытания.

В 2018 году первая "Ольха" принимала участие в параде ко Дню Независимости Украины.

Ранее аналитик Defense Express Сергей Згурец рассказал, что самое дальнобойное оружие у Украины сейчас – это HIMARS и ракетный комплекс "Ольха".

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