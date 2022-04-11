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Украинская омбудсмен назвала сумму, которую государство тратит каждый день на одного пленного оккупанта

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Украинская омбудсмен назвала сумму, которую государство тратит каждый день на одного пленного оккупанта

скриншот с видео

Украина соблюдает все международные нормы и обеспечивает максимально гуманное отношение к пленным оккупантам, заверила Денисова.

Содержание одного пленника в сутки Украине стоит 50-100 гривен.

Об этом уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова сообщила в эфире "Радио Свобода".

"В общей сложности 50-100 гривен, как и на наших обычных задержанных. Немного. Дело не в средствах. А в том, чтобы пленники у нас были", – прокомментировала она.

Денисова подчеркнула, что Украина соблюдает все международные нормы и обеспечивает максимально гуманное отношение к пленным оккупантам. "Мы же знаем, что наши люди тоже попали в плен", — добавила она.

Напомним, что российские оккупанты после того, как увидели изуродованные трупы своих военных, не спешат идти воевать в Украину.

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