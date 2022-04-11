Украинская омбудсмен назвала сумму, которую государство тратит каждый день на одного пленного оккупанта

Украинская омбудсмен назвала сумму, которую государство тратит каждый день на одного пленного оккупанта

Украина соблюдает все международные нормы и обеспечивает максимально гуманное отношение к пленным оккупантам, заверила Денисова.

Содержание одного пленника в сутки Украине стоит 50-100 гривен.

Об этом уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова сообщила в эфире "Радио Свобода".

"В общей сложности 50-100 гривен, как и на наших обычных задержанных. Немного. Дело не в средствах. А в том, чтобы пленники у нас были", – прокомментировала она.

Денисова подчеркнула, что Украина соблюдает все международные нормы и обеспечивает максимально гуманное отношение к пленным оккупантам. "Мы же знаем, что наши люди тоже попали в плен", — добавила она.

Напомним, что российские оккупанты после того, как увидели изуродованные трупы своих военных, не спешат идти воевать в Украину.