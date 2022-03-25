"Украинская позиция была услышана": Зеленский и дальше будет информировать народы других стран о цинизме оккупантов

"Украинская позиция была услышана": Зеленский и дальше будет информировать народы других стран о цинизме оккупантов

Каждое из выступлений президента в течение недели привлекло максимальное внимание в соответствующих странах и в мире в целом.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал и в дальнейшем очень детально информировать народы других стран об отвратительном цинизме оккупантов, обо всех военных преступлениях России против мирных жителей героического Мариуполя и других городов Украины.

"Это очень важно. Хочу подчеркнуть: не только политиков и чиновников, а именно народы. Все на планете должны знать, что делает Россия. Чтобы ответственность за преступления против украинского народа стала для российских военных неотвратимой и максимально жесткой", — отметил глава государства. видеообращении.

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Президент рассказал, что только в течение недели выступил в парламентах Италии, Японии, Франции, Швеции. Перед участниками саммитов НАТО, «Большой семерки» и лидеров Европейского Союза. Каждое из этих выступлений привлекло максимальное внимание в соответствующих странах и в мире в целом. Отзывы показывают, что украинская позиция была услышана.

"И это – моя главная цель в таких выступлениях. Вы прекрасно знаете, какую мощную систему государственной пропаганды построила Россия. Они потратили и тратят на это десятки миллиардов долларов. Наверное, никто в мире еще не тратил такие сумасшедшие средства на ложь. Но они не учли единого. Там, где путь лжи нужно прокладывать деньгами и результат при этом не гарантирован, путь правды – сложен; путь правды прокладывает себя сам. Главное – быть искренним", — отметил Зеленский.

На следующей неделе президент намерен продолжить эту важную работу ради интересов Украины, интересов свободы и независимости.

"Переговорил сегодня с президентом Турции Эрдоганом. Обсудили итоги саммита НАТО. Конечно, говорили и о том, какие усилия могут приблизить мир для Украины и закончить это бессмысленное вторжение России на чужую землю", — резюмировал Зеленский.

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