Украинская природа среди войны: на фронте заметили гнездо из неожиданных материалов

На фронте заметили гнездо из неожиданных материалов.

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На Торецком направлении бойцы батальона сил поддержки 12-й бригады НГУ "Азов" обнаружили необычное птичье гнездо - его конструкция соединяет ветки с фрагментами использованного оптоволоконного кабеля.

Фото находки опубликовали на страницах подразделения.

Гнездо из оптоволокна. / © Полк "Азов"

В бригаде говорят, что это лишь один из многих примеров того, как природа адаптируется к условиям полномасштабной войны. Даже на позициях, где ежедневно идут ожесточенные бои, продолжаются обстрелы и работают дроны, появляются знаки жизни.

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"Это лишь одно из десятков проявлений того, как природа выживает в пламени войны. Между сотнями дронов, штурмов, обстрелов и километров выжженной земли", - отметили военные.

Напомним, что Россия начала использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА), соединенные с оператором тонким оптоволоконным кабелем. Эта технология, изначально казавшаяся экспериментальной, быстро стала серьезной угрозой на поле боя.

Это позволяет оператору сохранять полный контроль над аппаратом даже в условиях интенсивной работы враждебных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).