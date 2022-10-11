Российские оккупанты за сегодняшний день выпустили по Украине 28 крылатых ракет, 20 из которых сбила противовоздушная оборона. Уничтожено также 13 дронов-камикадзе.

Украинская противовоздушная оборона за сутки сбила 20 крылатых ракет из 28, выпущенных оккупантами по мирным городам Украины.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

“Вчера было поражено 50% российских ракет. Сегодня 28 ракет было выпущено по территории нашего государства, 20 из них были уничтожены ПВО. Кроме того, было уничтожено 13 дронов-камикадзе. Это очень хороший результат. Оккупанты направили ракеты на объекты критической инфраструктуры”, — рассказал Юрий Игнат.

Также он добавил, что россияне применяли ракеты Х-101 или Х-555, ракеты типа "Калибр".

“Это дальнобойное и высокоточное оружие. Летят они на расстояние до 5 или 2,5 тысячи километров. Поражение – радиус 10 метров. Это оружие летит сегодня по нашему государству”, — подчеркнул спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Напомним, что Зеленский и Путин примут участие в саммите G20 на Бали.

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