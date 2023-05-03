Украинская ПВО сбила на юге четыре беспилотника оккупантов

Украинские военные сбили на юге нашего государства четыре российских беспилотника.

Воздушная оборона Украины 3 мая сбила на юге нашего государства четыре российских дрона.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

Как стало известно, средствами противовоздушной обороны командование "Юг" уничтожило четыре российских беспилотных летательных аппарата.

Были сбиты два ударных БпЛА Ланцет, один БпЛА Мерлин-ВР и один БпЛА оперативно-тактического уровня.

"Отличная боевая работа воинов мобильных огневых групп радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого и Херсонской зенитной ракетной бригады", — подчеркнули в Воздушных силах ВСУ.

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