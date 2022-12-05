Украинская ПВО сбила ракету оккупантов в Полтавской области: детали

Граждан просят быть в укрытиях.

В Полтавской области во время воздушной тревоги в понедельник, 5 декабря, сработала ПВО.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин.

"На Полтавщине работает ПВО. Будьте в укрытиях!", – пишет он.

Сейчас в Украине масштабная воздушная тревога. Известно, что россияне выпустили ракеты.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко призывает граждан не пренебрегать тревогой, которая прямо сейчас распространяется по регионам из-за активности вражеской авиации.

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий предупредил, что российские оккупационные войска 5 декабря могут нанести удары по объектам энергетики Украины. Он советует подготовиться к возможному обесточиванию.

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