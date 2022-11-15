Украинская ПВО сбила ракету оккупантов в Сумской области: подробности

В Роменском районе Сумской области днем 15 ноября во время массированной ракетной атаки оккупационных войск на Украину сработала ПВО.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

По его данным, украинские защитники сбили российскую ракету.

"Сумская область. Роменский район, работало ПВО, сбита ракета. Находитесь в укрытиях до отмены воздушной тревоги! Есть большой риск повторных пусков", — сказано в сообщении.

Россияне атакуют Украину

В Украине 15 ноября была объявлена масштабная воздушная тревога. Опасность продолжается до сих пор. В ряде областей сообщают о работе ПВО, в Киеве уже известно о "прилетах".

ПВО сработала в Черниговской области.

Силы противовоздушной обороны сработали в Миргородской громаде Полтавской области.

Работают ПВО и в Черкасской области и Житомирской области.

Кроме того, оккупационные войска РФ попытались атаковать Винницкую область. По предварительной информации, там работают силы противовоздушной обороны.

В Киеве россияне ракетами попали в жилые дома. На месте уже работают спасатели и врачи.

В результате в домах вспыхнул пожар.

В 16:05 мэр Киева Виталий Кличко сообщил о еще одном попадании в многоэтажку в Печерском районе.

Читайте также: