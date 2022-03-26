Украинская ПВО сбила российский военный самолет и беспилотник

Сообщается, что зенитные ракетные подразделения уничтожили две воздушные цели.

Украинская противовоздушная оборона сбила еще один российский военный самолет – на Слобожанском направлении.

Об этом сообщили в Воздушном командовании "Схид" 26 марта.

"На Слобожанском направлении в полночь напоролся на праведный огонь ПВО бомбардировщик, днем "прощался с жизнью" БПЛА", – говорится в сообщении.

ОТПЛАТИМ ЗА КАЖДЫЙ УДАР Зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил в зоне ответственности воздушного... Опубликовано Воздушное командование "Восток" Суббота, 26 марта 2022 г.

Напомним, в украинской разведке сообщили, что российские оккупанты на своих складах достают технику, чтобы "расконсервировать" ее, подлатать и направить в Украину. Однако в процессе оказывается, что техника разворована и восстановить ее иногда невозможно.