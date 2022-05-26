Украинская ПВО сбила российскую ракету над Сумами

Армия страны-террориса Российской Федерации выпустила ракеты по Сумской области.

В четверг, 26 мая, украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить враждебный объект в небе над областным центром.

Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Сегодня в полдень наши силы ПВО сбили вражескую ракету над Сумами", — говорится в сообщении главы ОВА.

К слову, воздушная тревога в области была объявлена в 12:12. Об отбое тревоги сообщили в 12:31.

Как сообщалось, в четверг, 26 мая, оккупанты страны-агрессора России снова обстреляли Харьков. По предварительной информации ОВА, в результате обстрелов семь человек пострадали. Кроме того, четверо погибших.

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