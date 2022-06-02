Украинская ПВО сбила российскую ракету в районе Обухова

Вчера, 1 июня, в районе Обухова Киевской области украинские силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету.

Следует отметить, что в результате этого прогремели взрывы.

Об этом сообщила полиция в Киевской области.

"1 июня около 22 часов сработало ПВО. В результате взрыва пострадавших и разрушений нет. Лишь на некоторое время в нескольких населенных пунктах отсутствовал свет", — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что сотрудники полиции провели осмотр места происшествия.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 99-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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