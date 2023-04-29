Украинская ПВО сбила утром три российских беспилотника: какие направления атаковали

Украинские военные уничтожили на востоке утром 29 апреля два ударных БпЛА типа " Shahed ". Еще один беспилотник был сбит на юге.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

Как отмечается, около четырех утра на востоке были уничтожены два ударных беспилотника типа "Shahed". А уже около 10:00 на южном направлении в зоне ответственности воздушного командования "Юг" ПВО сбили вражеский БПЛА оперативно-тактического уровня.

Напомним, что российские пилоты в Сирии устраивают провокации в отношении американских летчиков.

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