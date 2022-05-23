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Украинская ПВО сбила вражескую ракету над селом в Кировоградской области: обломки упали на открытую местность

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Украинская ПВО сбила вражескую ракету над селом в Кировоградской области: обломки упали на открытую местность

Фото: Associated Press

Силы противовоздушной обороны днем 23 мая сбили российскую ракету над Ганновкой Новоукраинского района Кировоградской области.

Обломки от вражеской ракеты упали на открытую местность. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

"Несколько часов назад над селом Ганновка Новоукраинского района наша ПВО сбила вражескую ракету. Она упала на открытой местности. Работают эксперты. Спасибо нашим славным Вооруженным силам Украины за то, что мы живы!" — написал он.

Как сообщалось ранее, российская армия продолжает наступления на нескольких направлениях. Основной целью России остается попытка окружить группировку Объединенных сил, установить полный контроль над Донецкой, Луганской и Херсонской областями и обеспечить устойчивость сухопутного коридора с оккупированным Крымом.

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