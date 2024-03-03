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Украинская ПВО сейчас работает гораздо активнее – военный эксперт из Израиля

Украинская ПВО сейчас работает гораздо активнее – военный эксперт из Израиля

Су-34 РФ / Фото: Associated Press

По словам эксперта, российским пилотам приходится колебаться, стоит ли вообще вылетать на боевую задачу, ведь шанс попасть под огневое поражение сейчас огромен.

Украинская ПВО сейчас работает гораздо активнее, ведь с начала февраля Россия потеряла 15 военных самолетов, большинство из которых – истребители-бомбардировщики Су-34.

Об этом "24 Каналу" рассказал Давид Гендельман – военный эксперт из Израиля.

"Потеря такого количества бортов за относительно короткое время – это проблема, и нет особых решений. Количество обстрелов украинской ПВО увеличилось, российской авиации сейчас труднее работать", – сказал Гельдман.

В то же время он сообщил, что каких-то новых волшебных средств, которые можно было бы противопоставить, в России все равно нет.

"Им остается делать то же, но больше опасаться от ПВО. Не видно каких-либо системных решений. Вероятно, россияне будут строить планы по системному поражению украинского ПВО", – сказал эксперт.

Кроме потери немалого количества самолетов, для россиян не меньшая проблема — потеря пилотов, на подготовку которых тратили годы и огромные средства. Конечно, в России продолжают обучать новых пилотов, однако это долгий процесс.

Между тем, президент Зеленский призвал партнеров Украины противостоять террору РФ и не затягивать с поставками оружия. Об этом глава государства заявил на фоне вражеского удара по Одессе. До вечера 3 марта там продолжалась спасательная операция на месте попадания российского "Шахеда" в многоэтажный дом.

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