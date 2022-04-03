Украинская ПВО стала непосильной проблемой для российских оккупантов — британская разведка

В некоторых районах – пожар.

Противовоздушная оборона ВСУ оказалась для оккупационных войск РФ непосильной проблемой и помогла остановить наступление государства-террориста по многим направлениям.

Об этом сообщили 2 апреля в отчете разведки ВС Британии.

По информации разведчиков, контроль над воздухом был одной из основных задач российской армии в Украине, однако оккупанты оказались неспособными уничтожить системы украинского ПВО, в результате чего ее самолеты по-прежнему уязвимы.

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"Неспособность России выявить и уничтожить системы ПВО серьезно подорвала ее усилия по установлению широкого контроля над воздухом, что в свою очередь оказало существенное влияние на ее способность поддерживать наступление своих сухопутных войск на ряде фронтов", — отметили в Минобороны Британии и добавили, что за в последнюю неделю наблюдалась концентрация российской авиации в направлении юго-востока Украины, а это значит, что оккупанты проводят перегруппировку.

Напомним, что украинские защитники выгнали российских оккупантов из Киевщины, продолжается борьба на Черниговщине и других направлениях. Россияне продолжают наносить ракетные удары, но их интенсивность снизилась.

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