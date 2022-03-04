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Украинская ПВО за сегодня сбила три вражеских самолета, противник несет существенные потери

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Украинская ПВО за сегодня сбила три вражеских самолета, противник несет существенные потери

Associated Press

Ситуация на фронте характеризуется отчаянными боями по всем направлениям.

Противовоздушная оборона Украины (ПВО) за сутки 3 марта уничтожила еще три самолета российских оккупантов: Су-30СМ, Су-34 и Су-25 российских оккупантов.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

За сутки 3 марта ситуация на фронте характеризуется отчаянными боями по всем направлениям: наземным и воздушным. Из-за яростного сопротивления украинцев, оккупант несет существенные потери в авиационной, бронированной технике и живой силе.

Сегодня экипажи тактической авиации Воздушных Сил традиционно наносили удары по наземным целям во взаимодействии с подразделениями Сухопутных войск и другими составляющими Сил обороны. Потери по вертолетам врага уточняются.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

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