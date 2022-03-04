Украинская ПВО за сегодня сбила три вражеских самолета, противник несет существенные потери

Украинская ПВО за сегодня сбила три вражеских самолета, противник несет существенные потери

Ситуация на фронте характеризуется отчаянными боями по всем направлениям.

Противовоздушная оборона Украины (ПВО) за сутки 3 марта уничтожила еще три самолета российских оккупантов: Су-30СМ, Су-34 и Су-25 российских оккупантов.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

За сутки 3 марта ситуация на фронте характеризуется отчаянными боями по всем направлениям: наземным и воздушным. Из-за яростного сопротивления украинцев, оккупант несет существенные потери в авиационной, бронированной технике и живой силе.

Сегодня экипажи тактической авиации Воздушных Сил традиционно наносили удары по наземным целям во взаимодействии с подразделениями Сухопутных войск и другими составляющими Сил обороны. Потери по вертолетам врага уточняются.