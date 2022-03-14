Украинская ПВО за сутки сбила четыре самолета, три вертолета и один беспилотник россиян

Украинская ПВО за сутки сбила четыре самолета, три вертолета и один беспилотник россиян

Успешнее всего украинское ПВО работала на одном из стратегических направлений Киевщины.

В течение суток 13 марта силы противовоздушной обороны (ПВО) Украины сбили четыре самолета, три вертолета и беспилотник оккупантов.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

Успешнее всего украинская ПВО работала на одном из стратегических направлений Киевщины. Там группа вражеских самолетов типов Су-35, Су-34 и Су-25 пыталась нанести ракетно-бомбовые удары по оборонным редутам украинских защитников.

И пока истребители Воздушных Сил вели позиционное воздушное противостояние с превосходящими силами оккупантов, ПВО выпустила зенитные ракеты по самолетам оккупантов.

Предварительно зафиксировано три попадания по самолетам противника. Также зенитные ракетные войска информируют о поражении трех вертолетов россиян и одного беспилотника

В свою очередь оперативное командование "Север" сообщило, что их ПВО утром 13 марта поразило еще один самолет оккупантов.

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