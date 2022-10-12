Украинская ПВО за утро уже сбила почти десяток дронов-"шахидов": где именно

Россияне утром среды, 12 октября, попытались атаковать север Украины дронами-камикадзе "Шахед", но их вовремя перехватили украинские защитники.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил Украины.

Так, над Николаевщиной украинские силы и средства ПВО сбили девять дронов-камикадзе "Shahed-136".

"Над Николаевщиной силы и средства противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбили девять вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136", — говорится в сообщении.

Отметим, что украинская противовоздушная оборона отработала отлично и 10-11 октября в ходе массированных ракетных обстрелов РФ. Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, за двое суток расчетами зенитного ракетного дивизиона было сбито 9 из 11 БПЛА "Shahed-136". По его словам, это результат качественной подготовки зенитчиков Украины, проводимой польскими коллегами.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки украинская авиация, ракетчики и зенитчики уничтожили вражеские склады и 20 пунктов управления оккупантов, а также личный состав врага. Также ВСУ "минунули" две вражеские системы ПВО.

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