Украинская ПВО за утро уже сбила почти десяток дронов-"шахидов": где именно

Украинская ПВО продолжает эффективно работать и уничтожать запущенные Россией дроны-камикадзе "Shahed-136" ("шахиды").
Россияне утром среды, 12 октября, попытались атаковать север Украины дронами-камикадзе "Шахед", но их вовремя перехватили украинские защитники.
Об этом сообщили в командовании Воздушных сил Украины.
Так, над Николаевщиной украинские силы и средства ПВО сбили девять дронов-камикадзе "Shahed-136".
"Над Николаевщиной силы и средства противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбили девять вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136", — говорится в сообщении.
Отметим, что украинская противовоздушная оборона отработала отлично и 10-11 октября в ходе массированных ракетных обстрелов РФ. Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, за двое суток расчетами зенитного ракетного дивизиона было сбито 9 из 11 БПЛА "Shahed-136". По его словам, это результат качественной подготовки зенитчиков Украины, проводимой польскими коллегами.
Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки украинская авиация, ракетчики и зенитчики уничтожили вражеские склады и 20 пунктов управления оккупантов, а также личный состав врага. Также ВСУ "минунули" две вражеские системы ПВО.
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