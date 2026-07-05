Украинская ракета FP-9 может прорвать российскую ПВО: что объяснил эксперт

Российские системы ПВО

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Российские системы ПВО могут не справиться с украинской баллистической ракетой FP-9, если ее применение действительно произойдет.

Об этом в эфире “Фабрики новостей“ заявил авиационный эксперт Константин Криволап, комментируя намек Минобороны РФ относительно возможного первого применения Украиной собственной баллистической ракеты для удара по России.

По словам эксперта, даже если FP-9 еще не применяли, России следует готовиться к появлению такого оружия.

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"Самое прекрасное то, что такое могло быть. Даже если ее не было, то пусть россияне готовятся, потому что такая ракета будет и мы будем проводить испытания на территории России и будем бить исключительно по военным объектам, уничтожая исключительно военные цели", - сказал Криволап.

Эксперт считает, что у россиян возникнут проблемы с ущербом украинской баллистики. По его словам, комплексы С-300 и С-400 не способны "должным образом" уничтожать баллистическое оружие.

Криволап объяснил, что у российских систем есть радары, однако они не обеспечивают достаточной точности наведения для кинетического поражения баллистической ракеты.

По его словам, в таких комплексах подрыв ракеты происходит на определенном расстоянии от цели, и россиянам приходится надеяться, что обломки смогут задеть летящую на гиперзвуковой скорости баллистическую ракету.

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Эксперт оценивает вероятность такого перехвата не выше 30%.

Криволап также заявил, что определенного количества баллистических ракет Украине может быть достаточно, чтобы за короткое время нанести серьезный ущерб российскому военно-промышленному комплексу.

В то же время он предположил, что сначала речь пойдет не о массовом применении, а об опытных образцах.

"Не думаю, что сразу будет запущено большое количество ракет, потому что сначала будут опытные образцы, которые будем испытывать на болотах", - добавил эксперт.

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Украина успешно испытала аналог ракет к Patriot - что известно

Ранее сообщалось, что Украина успешно опробовала новую ракету класса «земля-воздух» FP-7.x от компании Fire Point. В Fire Point официально подтвердили, что ракета FP-7.x предназначена для противодействия российским баллистическим ракетам и беспилотникам. Стоимость новых ракет значительно меньше аналогов.

Новая ракета станет частью комплексной системы ПВО под названием Freya. Другие ключевые компоненты системы планируют привлечь от европейских партнеров, в частности радары и системы управления. Fire Point ведет переговоры с немецким Hensoldt, французским Thales, итальянским Leonardo и норвежским Kongsberg.

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