Украинская ракета поразила цель на 700 километров на территории РФ – Камышин

Министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин рассказал, что в прошлом году Силы обороны начали работать по целям в глубине России ракетами украинского производства. Так, украинская ракета поразила цель на расстоянии 700 километров – на территории России.

Об этом он рассказал 25 февраля на форуме "Украина. Год 2024".

"Это ракетная программа, но о ней я скажу не больше, чем президент. У нас появилось дальнобойное оружие, которое поразило цель на 700 километров", – прокомментировал Камышин.

Министр также анонсировал успешные наземные операции в текущем году.

"В прошлом году Силы обороны начали работать по стратегическим целям в глубине России произведенным в Украине вооружением. Мы увидели в деле, в воздухе дронами, увидели их на море. Этот год станет годом, когда мы увидим их на земле", – отметил Камышин.

Он добавил, что в этом году украинцы узнают о наземных роботизированных системах, которые Силы обороны будут применять против оккупантов.

Напомним, Камышин сделал заявление об использовании наземных дронов на войне 2024 года.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что на сегодняшний день 90% всех БПЛА, используемых на поле боя, произведены в Украине.

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