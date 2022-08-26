Украинская разведка назвала два условия, благодаря которым на оккупированных территориях не состоятся "референдумы"

Подготовка к проведению "референдумов" на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей почти завершена – на 90%. Однако есть два условия, благодаря которым оккупанты не смогут их провести.

Первая – ситуация на южном фронте будет в пользу Украины. Вторая – сопротивление украинцев.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

"Для них желательно провести это все в один день. Но это будет зависеть от ситуации на фронте. Потому что если мы говорим о Донецкой области, то противнику так и не удалось захватить всю ее территорию и выйти на ее админпределы. И во-вторых, это будет зависеть от того, насколько им удастся создать картинку всенародной поддержки и т.п. ", — говорит Скибицкий.

По его словам, дата проведения псевдореферендумов может быть как 11 сентября, именно эта дата неоднократно упоминалась в СМИ, так и другие варианты.

"Например, 11 сентября, когда у них единственный день голосования в Российской Федерации. Это могут быть и другие варианты. Но военная разведка Украины сейчас четко отслеживает все происходящие там процессы. На сегодня мы можем с уверенностью сказать, что созданы соответствующие избирательные штабы, оперативные штабы, составлены списки избирателей, созданы избирательные комиссии. То есть все процессы, которые касаются подготовки к "референдуму", почти завершены", — рассказал Скибицкий.

Напомним, украинские защитники снова приготовили по скоплениям кафиров в Чернобаевке и Антоновском мосту.

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