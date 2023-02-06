Украинская разведка назвала три возможных направления наступления России

Разведка не сообщает о вероятности наступления на Киев.

Главное управление разведки Украины определило три возможных направления нового наступления России: Донецкая область, Луганская область и Запорожье.

Об этом 6 февраля сообщили на сайте ГУР.

При этом на Херсонщине и в Крыму войска РФ будут вести оборону, считают в украинской разведке.

"Мы определили, что наступления войск РФ могут быть в Донецкой и Луганской областях, а также возможно на Запорожье", — отметили в ГУР.

Когда Россия может пойти в новое наступление

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что Россия может пойти в новое наступление на Украину в любой день после 15 февраля 2023 года. Он отметил, что оккупанты стягивают все больше и больше техники в Луганскую и Донецкую области.

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