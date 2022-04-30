Украинская разведка обнаружила на территории Беларуси военные самолеты РФ и дивизион "Искандеров" — Мотузяник

Не исключается осуществление военными РФ провокаций с последующим обвинением в них Вооруженных Сил Украины.

Украинская разведка обнаружила на территории Беларуси военные самолеты РФ и дивизион " Искандеров ".

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга.

"Как стало известно нашей разведке, на аэродроме в Брестской области Беларуси на расстоянии в 130 км от государственной границы с Украиной находится шесть самолетов оперативно-тактической авиации России. И также в Могилевской области на расстоянии 170 км от границы с Украиной развернут дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", – сказал Мотузяник.

Относительно оперативной обстановки на Волынском и Полесском направлениях он отметил, что там пока все остается без существенных изменений.

По словам спикера, подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

"В то же время не исключается осуществление противником провокаций с последующим обвинением в них Вооруженных сил Украины. Также там сохраняется угроза нанесения противникам ракетных ударов по территории военной и гражданской инфраструктуры Украины с территории Белорусской Республики", — отметил Мотузяник.

Напомним, в Минобороны Украины предупредили о возможных ракетных ударах российских войск с Черного моря. Ведь РФ сосредоточила там три носителя крылатых ракет типа "Калибр". Суммарный залп этих носителей составляет около 20 ракет.