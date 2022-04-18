Украинская разведка подтвердила, что крейсер "Москва" уничтожили две ракеты "Нептун"

Ракетный крейсер "Москва" стал самой дорогой военной техникой, подбитой ВСУ.
13 апреля на крейсере "Москва" возник пожар из-за попадания украинских ракет "Нептун". После этого корабль начал тонуть.
В РФ утверждают, что якобы на крейсере взорвался боеприпас.
Однако ракетный крейсер "Москва" был уничтожен двумя украинскими противокорабельными ракетами "Нептун". Что опровергло миф о непобедимости русской армии.
Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Spiegel.
"Корабль был поражен двумя украинскими противокорабельными ракетами "Нептун", — отметил Буданов.
Напомним, 13 апреля, на российском ракетном крейсере "Москва" Черноморского флота РФ возник пожар из-за попадания в него ракет украинского противокорабельного комплекса "Нептун".
Впоследствии в Пентагоне подтвердили, что крейсер утонул из-за попадания украинских ракет, а не детонации боеприпасов.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №246 о повышении в военном звании командующего Военно-Морскими силами Вооруженных сил Украины Алексея Неижпапу за "блестящую операцию, о которой все и так знают".
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