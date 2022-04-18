Украинская разведка подтвердила, что крейсер "Москва" уничтожили две ракеты "Нептун"

Украинская разведка подтвердила, что крейсер "Москва" уничтожили две ракеты "Нептун"

Ракетный крейсер "Москва" стал самой дорогой военной техникой, подбитой ВСУ.

13 апреля на крейсере "Москва" возник пожар из-за попадания украинских ракет "Нептун". После этого корабль начал тонуть.

В РФ утверждают, что якобы на крейсере взорвался боеприпас.

Однако ракетный крейсер "Москва" был уничтожен двумя украинскими противокорабельными ракетами "Нептун". Что опровергло миф о непобедимости русской армии.

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Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Spiegel.

"Корабль был поражен двумя украинскими противокорабельными ракетами "Нептун", — отметил Буданов.

Напомним, 13 апреля, на российском ракетном крейсере "Москва" Черноморского флота РФ возник пожар из-за попадания в него ракет украинского противокорабельного комплекса "Нептун".

Впоследствии в Пентагоне подтвердили, что крейсер утонул из-за попадания украинских ракет, а не детонации боеприпасов.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №246 о повышении в военном звании командующего Военно-Морскими силами Вооруженных сил Украины Алексея Неижпапу за "блестящую операцию, о которой все и так знают".

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