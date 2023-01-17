Украинская разведка превратила мобильные телефоны россиян в свое оружие — СМИ

Украинские военные 31 декабря нанесли высокоточный удар по временной российской казарме в Макеевке на Донбассе. Совершить это удалось благодаря мобильным телефонам россиян, сигнал с которых украинцы смогли удачно использовать в свою пользу.

По данным Минобороны России, украинцам удалось зафиксировать импровизированные казармы в Макеевке с помощью мобильной связи. Так, базировавшиеся в Макеевке российские резервисты включили свои мобильные телефоны, что позволило украинской военной разведке определить их местонахождение и передать данные.

Об этом пишет издание Business Insider.

После фиксирования сигнала по оккупантам прилетел удар с высокомобильных артиллерийских ракетных систем M142, предоставленных США. Взрывы усилили еще и боеприпасы, также хранившиеся в здании казармы.

В РФ заявили, что в результате атаки было ликвидировано 89 россиян. В то же время украинская сторона говорит о 400 убитых и еще 300 раненых оккупантах.

Мобильные телефоны в зоне боевых действий действительно могут быть смертельно опасны. Сигналы и данные, передаваемые ими, могут выявить позиции войск, передвижения и другие данные, которые могут информировать врага.

Фотографии, сделанные на мобильный телефон, особенно опасны, в частности, если их опубликовать в Интернете, ведь данные о местонахождении могут показать, где и когда они были сделаны.

Так, украинская военная разведка научилась использовать геолокационные данные из селфи российских военных. С веселых фото оккупантов украинские военные начали точно определять их позиции и устанавливать образ жизни россиян на определенном направлении. Это позволило наносить точные удары по оккупантам и ракетами, и артиллерией большой дальности.

Способность Украины бить по таким целям значительно усилили ракетные системы залпового огня HIMARS и M270, предоставленные ВСУ от США. Это оружие стало "проклятием российских войск в Украине" после того, как ВСУ начали наносить удары по российским войскам, их командным пунктам, складам боеприпасов, мостам и другим военным целям.

Кроме того, издание пишет, что украинские и западные спецслужбы воспользовались плохой оперативной безопасностью российских войск для ведения информационной войны. В частности, в ГУР Минобороны обнародуют записи звонков оккупантов к родственникам, которые они осуществляли с помощью незащищенных сетей, в частности с мобильных телефонов, украденных у украинских гражданских лиц.

Напомним, в Сети появились фото "мобиков", которые располагались в Макеевском ПТУ, сделанное за несколько часов до мощного "хлопка" в новогоднюю ночь.

В то же время в России заявили, что не обнародуют списки погибших в результате удара по ПТУ Макеевки.

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