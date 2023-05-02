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Украинская разведка призвала оккупантов ехать из Крыма, "пока такая опция еще есть"

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Украинская разведка призвала оккупантов ехать из Крыма, "пока такая опция еще есть"

Крым

В ГУР МО порекомендовали оккупантам бежать с Крымского полуострова, пока это еще возможно.

Представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк заявил, что Россию нужно отрезать от Крыма и принудить к "жесту доброй воли".

Такое мнение он высказал изданию АрмияInform, комментируя идею бывшего командующего армией США в Европе Бена Ходжеса изолировать Крым от России.

"Безусловно, врага нужно отрезать от Крыма — сделать так, чтобы Россия не смогла использовать временно оккупированный полуостров в военных целях и, наконец, осуществила так называемый "крымский жестокую волю", — сказал Черняк.

Следует отметить, что бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес убежден, что Крым является решающей точкой этой войны.

"Пока Россия оккупирует Крымский полуостров, Украина не будет защищена. Если вы посмотрите на карту, то Крым с российскими войсками напоминает кинжал, направленный в живую Украину", — заявлял ранее Бен Ходжес.

В свою очередь, в разведке подчеркивают, что Украина не прекращает принимать соответствующие меры на крымском направлении, о чем свидетельствуют "недавние события на территории полуострова".

"Километровые пробки на незаконно возведенном мосту из Керчи в Россию — цельная реакция. ГУР МО Украины настоятельно рекомендует покинуть оккупированный Крым, пока такая опция еще есть", — подытожил представитель ГУР МО Украины.

Напомним, во временно оккупированном Севастополе 29 апреля прогремел "хлопок". После этого напуганные оккупанты начали бежать в Россию, поэтому на незаконном Керченском мосту образовались пробки.

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Дата публикации
Просмотры
1102
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