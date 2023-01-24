Украинская разведка провела ночной рейд в тыл оккупантов в районе Новой Каховки — результаты

Специальное подразделение Главного управления разведки Минобороны при поддержке ВСУ в ночь на вторник, 24 января, совершило рейд в районе Новой Каховки Херсонской области.

Об этом сообщается в Telegram-канале ГУР.

"Благодаря помощи местных партизан и специальных "технических средств" разведчики установили, где расположен передовой пункт управления российских оккупантов", — говорится в источнике.

Несмотря на плотное минирование береговой линии и установленные фортификационные сооружения, группа разведчиков переправилась через реку и высадилась на противоположный берег.

Украинские военные из гранатомета уничтожили командный пункт противника.

Оккупанты решили, что украинские бойцы пытаются прорвать линию обороны и подтянули боевые резервы, в частности, авиацию и бронетехнику. Это позволило нашим разведчикам получить "исчерпаемые данные" о количестве, составе и местоположении вражеских резервов.

"Во время боя враг понес существенные потери. Наши бойцы уничтожили по меньшей мере 12 оккупантов, БТР 82А и захватили пленника. Выполнив задание, группа вернулась на правый берег Днепра", — отметили в ГУР.

Ранее представитель ГУР Вадим Скибицкий заявлял, что враг в ближайшее время попытается продвинуться в направлении Харьковской области.

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