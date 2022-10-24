Украинская разведка рассказала, сколько человек мобилизовали в РФ и о "темниках" пропагандистов

В России идет скрытая мобилизация, но пропагандистам запретили об этом сообщать.

В России с начала так называемой "частичной" мобилизации в оккупационную армию призвали не менее 200 тыс. человек. Пока мобилизация в РФ продолжается, но пропагандистам приказали не распространять эту информацию.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Несмотря на публичные заявления мэра москвы собянина о завершении "частичной" мобилизации" продолжается вручение повесток военнообязанным по месту жительства и работы. В настоящее время власти остановили работу исключительно так называемых "мобильных мобилизационных пунктов" и приостановили практику "облав" на военнообязанных у местах. В специальных "темниках" (закрытых директивах руководству СМИ) акцентируется внимание на необходимости полного игнорирования темы "облав" в Москве и Санкт-Петербурге", — сообщает разведка.

ГУР отмечает, что на полигонах Московской области продолжается подготовка мобилизованных. Однако за неимением офицерского и сержантского состава на должности инструкторов взводов и инструкторов по подготовке назначают военнослужащих, подписавших контракт в воинском звании "рядовой" и имеющих боевой опыт на территории Украины.

Во время первой волны мобилизации в оккупационную армию призвали не менее 200 тыс. человек. Часть из них уже была брошена на фронт для стабилизации. Остальные волны планируют отправлять в Украину в зависимости от ситуации и подготовки мобилизованных. В украинской разведке отмечают, что мобилизация в РФ происходит в лучших традициях Второй мировой войны.

Мобилизация в России

Российский диктатор Путин в конце сентября объявил о "частичной" мобилизации в России. Планировалось призвать в армию и отправить на фронт 300 тысяч россиян, однако неофициально сообщают об одном миллионе человек.

Мобилизированные на фронте появились уже через две недели. И сразу начали попадать в плен к украинским военным.

Издание The Guardian сообщало, что всего через несколько дней после объявления мобилизации российские оккупанты уже начали возвращаться домой в гробах.

Российские издания сообщают, что один из мобилизованных из Челябинска успел пробыть на фронте 5 дней, где его ликвидировали.

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