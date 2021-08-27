Украинская разведка сообщила об увеличении российских войск на Донбассе и в Крыму на протяжении весны-лета

Украинская разведка сообщила об увеличении российских войск на Донбассе и в Крыму на протяжении весны-лета

Угроза растет не только для Украины, но и для всей Европы, считают в ГУР.

За весну-лето Россия увеличила свой военный контингент и количество оружия на оккупированных территориях Востока и Крыма.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов в комментарии Украинскому центру безопасности и сотрудничества по поводу милитаризации Крыма Россией.

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"Восьмой год Украина сдерживает российскую агрессию. Мы фиксируем стягивание российских войск и оружия к нашим границам и на оккупированные ею территории Востока и Крыма. С первых дней оккупации Кремль превращает Крымский полуостров на военную базу для контроля над Черным и Азовским морем, провокаций и угроз странам всего Причерноморья, в частности Украины и нашим натовским союзникам. Мы наблюдаем, как угроза не только Украине, но всей Европе, растет с каждым днем", — заявил Буданов.

Он также заверил, что Украина готова к борьбе до полной деоккупации Крымского полуострова.

В ГУР отметили, что с начала оккупации полуострова "Россия практически ежегодно увеличивает свой военный контингент в Крыму, превратив некогда курортное и цветущее место в милитаристическое крепость.

"Понятно, что именно это и была основная цель оккупации Крыма, ведь полуостров имеет очень выгодное геополитическое размещение, позволяет России иметь существенные преимущества и возможность влияния на страны причерноморского региона и "качать права" в самом Черном и Азовском море. Кроме того, Москва использует полуостров и как базу для обеспечения российского военного присутствия в Сирии", — подчеркнул Буданов.

Напомним, Россия — оккупант — это признано странами, которые подписали декларацию первой Крымской платформы. Историческое событие состоялось 23 августа в Киеве. В столицу Украины съехались многочисленные делегации. И все присутствующие на саммите заявили, что Крым — это Украина.

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