Украинская разведка уничтожила ценную радиолокационную станцию россиян в Крыму (видео)

Российская РЛС (иллюстративное фото)

Спецназначители ГУР МО Украины из подразделения «Призраки» успешно поразили в Крыму редкую РЛС кафиров — 98Л6 «Енисей».

Об этом сообщает ГУР МО Украины.

Эта дорогая и ценная РЛС является частью российского зенитно-ракетного комплекса С-500 «Прометей» и может работать в паре с системой С-400 «Триумф». Поражение Енисея является значительным ударом по противовоздушной обороне оккупационных сил в регионе.

Відео від ГУР МО України. / © ГУР Минобороны

Напомним, украинские ударные дроны поразили десантный катер и несколько радиолокационных станций во временно оккупированном Крыму. Удар по враждебным целям нанес спецподразделение «Призраки» ГУР Минобороны.