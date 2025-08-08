ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
459
Время на прочтение
1 мин

Украинская разведка уничтожила ценную радиолокационную станцию россиян в Крыму (видео)

Украинская разведка успешно ударила в Крыму редкую РЛС окупантов — 98Л6 «Енисей». Эта станция является ключевым элементом комплекса С-500 «Прометей».

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Российская РЛС

Российская РЛС (иллюстративное фото)

Спецназначители ГУР МО Украины из подразделения «Призраки» успешно поразили в Крыму редкую РЛС кафиров — 98Л6 «Енисей».

Об этом сообщает ГУР МО Украины.

Эта дорогая и ценная РЛС является частью российского зенитно-ракетного комплекса С-500 «Прометей» и может работать в паре с системой С-400 «Триумф». Поражение Енисея является значительным ударом по противовоздушной обороне оккупационных сил в регионе.

Відео від ГУР МО України. / © ГУР Минобороны

Напомним, украинские ударные дроны поразили десантный катер и несколько радиолокационных станций во временно оккупированном Крыму. Удар по враждебным целям нанес спецподразделение «Призраки» ГУР Минобороны.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie