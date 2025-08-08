- Дата публикации
Украинская разведка уничтожила ценную радиолокационную станцию россиян в Крыму (видео)
Украинская разведка успешно ударила в Крыму редкую РЛС окупантов — 98Л6 «Енисей». Эта станция является ключевым элементом комплекса С-500 «Прометей».
Спецназначители ГУР МО Украины из подразделения «Призраки» успешно поразили в Крыму редкую РЛС кафиров — 98Л6 «Енисей».
Об этом сообщает ГУР МО Украины.
Эта дорогая и ценная РЛС является частью российского зенитно-ракетного комплекса С-500 «Прометей» и может работать в паре с системой С-400 «Триумф». Поражение Енисея является значительным ударом по противовоздушной обороне оккупационных сил в регионе.
Напомним, украинские ударные дроны поразили десантный катер и несколько радиолокационных станций во временно оккупированном Крыму. Удар по враждебным целям нанес спецподразделение «Призраки» ГУР Минобороны.