Украинская разведка впервые прокомментировала ситуацию в Белгородской области: "Создание полосы безопасности"

Участие в операции на территории РФ принимают исключительно россияне.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов прокомментировал ситуацию в Белгородской области. Целью операции российских легионов "Свобода России" и РДК является защита гражданских украинцев.

Об этом он сказал в комментарии "Суспильному".

Андрей Юсов пояснил, что участие в операции на территории Белгородской области принимают исключительно россияне – легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус".

Целью этого является создание полосы безопасности для гражданских украинцев.

Что известно о ситуации в Белгородской области

22 мая власти Белгородской области заявили о "диверсантах на территории РФ". Местные жители сообщают, что слышали звуки, подобные взрывам.

Добровольцы легиона "Свобода России" опубликовали утром видеообращение, в котором призвали россиян бороться против путинского режима за "свободную Россию" и будущее этой страны.

Ориентировочно в 14:00 22 мая российские добровольческие формирования сообщили об освобождении населенного пункта Козинка Белгородской области. Они также добавили, что вошли в населенный пункт Грайворон.

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