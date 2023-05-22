Украинская разведка впервые прокомментировала ситуацию в Белгородской области: "Создание полосы безопасности"

Участие в операции на территории РФ принимают исключительно россияне.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов прокомментировал ситуацию в Белгородской области. Целью операции российских легионов "Свобода России" и РДК является защита гражданских украинцев.
Об этом он сказал в комментарии "Суспильному".
Андрей Юсов пояснил, что участие в операции на территории Белгородской области принимают исключительно россияне – легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус".
Целью этого является создание полосы безопасности для гражданских украинцев.
Что известно о ситуации в Белгородской области
22 мая власти Белгородской области заявили о "диверсантах на территории РФ". Местные жители сообщают, что слышали звуки, подобные взрывам.
Добровольцы легиона "Свобода России" опубликовали утром видеообращение, в котором призвали россиян бороться против путинского режима за "свободную Россию" и будущее этой страны.
Ориентировочно в 14:00 22 мая российские добровольческие формирования сообщили об освобождении населенного пункта Козинка Белгородской области. Они также добавили, что вошли в населенный пункт Грайворон.
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