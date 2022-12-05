Украинская разведка: запасы высокоточных ракет в РФ упали до критического уровня, однако есть другая опасность

В ГУР уверяют, что враг уже не так часто сможет позволить себе массированные ракетные атаки, как сегодня или 23 ноября.

Запасы высокоточных ракет в России упали до критически низкого уровня. Однако у врага еще много ракет С-300, которые использует для ударов по прифронтовым городам.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире общенационального телемарафона.

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"Весь мир видит очередной террористический акт, очередную террористическую атаку России, подчеркиваю — гражданскую мирную инфраструктуру, в частности энергетическую. И наибольшее поражение терпят именно гражданские объекты и мирные жители. И это еще один повод всему миру задуматься по поводу признания России государством-спонсором терроризма", – сказал Юсов.

По его словам, в РФ запасы ракетного вооружения, особенно высокоточного, упали до критического уровня. Поэтому враг уже не так часто сможет позволить себе массированные ракетные атаки, вроде сегодняшней или такой, как 23 ноября.

"Что касается "Калибров" и "Искандеров", то их запасы критически низки. И в целом такой массированной атаки, регулярной они уже не могут себе позволить. Другое дело, что это не уменьшает ущерб, поражение украинской инфраструктуры. Это для нас серьезное испытание", – говорит представитель ГУР.

В то же время Юсов обратил внимание, что у России еще остается большое количество ракет меньшего радиуса действия типа С-300. Поэтому прифронтовые города – Херсон, Запорожье, Харьков, Сумы – могут и дальше страдать от ракетного террора врага.

Что известно о С-300

Отметим, что именно из С-300 россияне обстреляли роддом в Вольнянске Запорожской области. В результате удара погиб мальчик, который родился всего за два дня до того.

Назначение зенитно-ракетных систем С-300 – уничтожение авиации, а также перехват крылатых и баллистических ракет. Однако россияне коварно лупят из С-300 по гражданским наземным объектам в близком тылу от линии столкновения. Для украинского ПВО перехватить ракету С-300, которую россияне перерабатывают на класс "земля-земля", очень сложно.

Ракетный удар 5 декабря: что известно

Напомним, что 5 декабря российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по территории Украины.

Украинская ПВО сбила вражеские ракеты в Полтавской, Харьковской, Черкасской, Винницкой, Днепропетровской, Киевской областях. Военные воздушного командования "Восток" сбили 15 ракет. По Киеву россияне запустили 10 ракет, из которых 9 удалось сбить.

Всего сегодня РФ выпустила по Украине более 70 крылатых ракет "Калибр", Х-101/Х-555, Х-59. Силы ПВО сбили более 60 ракет.

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