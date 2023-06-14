Украинская разведка знает о враге на оккупированных территориях практически все, — Юсов призвал крымчан быть осторожными

Украина и ее разведка знает о враге на оккупированных территориях практически все. Во многих случаях лучше российского руководства и командования в Кремле.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов.



Также и на территории Крыма ГУР МО Украины проинформировано о реальной ситуации в войсках РФ.

В информировании украинской разведки активно помогают местные жители, ожидающие возвращения полуострова под контроль Украины.

"Конечно, Украина и разведка знает о враге на оккупированных территориях практически все. Во многих случаях, знает лучше, чем их руководство и командование в Кремле в плане реальной ситуации. Источники разные. Очень важным источником этой информации является поддержка местного населения. Это граждане Украины — крымчане, разные по национальности и происхождению, в том числе и этническим россиянам, — все те, кто ненавидит режим Путина и хочет возвращения Крыма в украинскую гавань", — сказал Юсов.

По вопросам безопасности в Крыму, по словам представителя ГУР, пока там есть оккупанты, пока их оружие и личный состав перемещаются по Крыму с целью убивать украинских защитников и мирных людей, местным жителям лучше избегать нахождения в непосредственной близости от военных объектов и техники.

"Сейчас идет важная фаза сбора информации. Каждый крымчанин может передать эту информацию, которая приближает нашу победу", — также сообщил Юсов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин пригрозил создать в Украине "санитарную зону". В Кремле объяснили, что это значит. По словам представителя диктатора, Россия хочет создать такую зону, из которой никто не сможет добраться до ее территории.

Между тем, главе РФ Международный уголовный суд (МКС) в Гааге может выдвинуть новые обвинения после расследования подрыва Каховской ГЭС.

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