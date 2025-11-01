ТСН в социальных сетях

Война
701
1 мин

Украинская спецоперация в Покровске и блекаут в Московской области РФ: главные новости ночи 1 ноября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Елена Кузьмич
Покровск

Покровск / © Getty Images

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 1 ноября 2025 года:

  • Буданов руководит лично: спецподразделения ГУР проводят десантную операцию в Покровске Читать далее –>

  • Контрударь по оккупантам в районе Покровска: журналист The Economist опубликовал видео Читать далее –>

  • Украина перебросила спецподразделения в окруженный город Покровск — Reuters Читать далее –>

  • В Московской области пропало электричество после атаки "добрых" дронов Читать дальше –>

  • Благодаря дронам украинские спасатели за год нашли 12 пропавших людей Читать далее –>

701
