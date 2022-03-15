Украинская ведущая рассказала, как в ее дом ворвались "кадыровцы": "Этот день мог стать последним"

Ведущая сумела сбежать из Гостомеля.

Украинской ведущей Юлии Панковой пришлось провести 15 дней в оккупированном Гостомеле.

За это время она увидела немало ужасающих вещей. Юлия вместе с семьей находилась в поселке без электричества, газа, отопления, лекарств и бензина.

Фото: Julia Pankova/Facebook

"Мы были отрезаны от всего мира. Мы не могли уехать. Нас не выпускали. В соседнем селе расстреляли семью. У нас убили друга, который раздавал еду мирным жителям. В наш двор влетел толстый обломок от града. Мы чистили метки для авиации на нашем газоне, ведь они летали над нами каждый день, их установки стояли в лесу, где я гуляла с собакой "до", и каждый вечер я замирала у окна, где можно было поймать связь", — рассказала ведущая.

Фото: Julia Pankova/Facebook

Последней каплей для Юлии стало то, что в ее дом ворвалось 13 "кадыровцев", которые начали угрожать ее семье. Они отняли у всех телефоны и хотели убить папу ведущей.

Фото: Julia Pankova/Facebook

"9 марта они ввалились к нам в дом. 13 подготовленных, одетых до зубов "кадыровцев". В георгиевских лентах и надписью "разведка" на спинах. Они вырвали калитку, влетели в дом за секунду и врывались в каждую комнату. Этот ад продолжался не больше 30 минут, но казался вечностью. Они забрали телефоны, охотничье оружие. Они угрожали отцу. Это было последней каплей. Мы рискнули уезжать. Дальше нельзя было оставаться", — поделилась ведущая.

Официального "зеленого коридора" в Гостомель не было, поэтому Юлия с другими жителями поселка попыталась уехать своими силами.

Фото: Julia Pankova/Facebook

"Мы уехали. С белыми флагами, которые мы сшили из простыней и швабр. В колонне из 4 машин. С детьми и младенцем, у которого закончилась смесь. Мы чудом проехали три вражеских блокпоста. От количества техники и военных немели руки. Мы останавливались каждый раз на обочине, когда на встречу на сумасшедшей скорости мчались колоны вражеской техники. Мы пробирались под градами... И молились. Мы научились по-настоящему молиться", — написала ведущая.

В настоящее время Юлия находится в безопасности. Впрочем, она до сих пор пытается справиться с пережитым стрессом.

"Сейчас я не могу слушать музыку. Меня раздражают громкие звуки. А в тишине – чувствую немыслимое напряжение. Постоянно жду, когда прилетит. Было все: страх смерти и голода. Немели ноги. Я не могла восстановить дыхание после очередной бомбардировки. Мы оставили все, но мы выжили", – поделилась Юлия.

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