Газопровод. Иллюстративное изображение / © Reuters

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В Ханты-Мансийском автономном округе РФ, что на территории Сибири, был взорван участок магистрального газопровода, который обеспечивает военные производственные объекты в трех российских регионах.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированного чиновника военной разведки Украины.

По словам собеседника издания, газопровод мощностью 2,6 миллиарда кубических метров в год был взорван вечером в четверг, 10 июля, в рамках спецоперации.

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Bloomberg не смог самостоятельно проверить это сообщение. ПАО «Газпром», которое владеет и эксплуатирует российскую газопроводную сеть, не ответило на запросы о комментариях.

Трубопровод поставляет природный газ к военным производственным объектам в Оренбургской, Челябинской и Свердловской областях России, сообщил источник, который попросил не называть его имени, поскольку информация не является публичной. Все регионы расположены за тысячи километров от Ханты-Мансийского региона.

По информации источника в ГУР, мощный взрыв и пожар произошли на объекте газопроводной инфраструктуры в городе Лангепас. На место прибыли полицейские и ремонтные бригады.

По оценке ГУР, в двух поврежденных трубах, которые соединяли компрессорные станции на расстоянии 20 км, было более 4,1 млн кубометров газа. Исходя из текущей стоимости газа в $350 за 1000 кубометров убытки, нанесенные подрывом, составляют не менее $1,3 млн.

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Собеседник в ГУР также пояснил, что на восстановление и тестирование работоспособности газопровода может уйти около месяца, поскольку поврежденные трубы находятся в болотистой местности, что затрудняет работу ремонтных бригад.

Следствием этого станут сокращение объема газовых поставок «до 25 млн кубометров» и косвенные финансовые убытки на почти $76 млн.

Напомним, ранее источники в украинской военной разведке сообщили о попадании дронов в один из технологических цехов Ильского НПЗ, который является частью военно-промышленного комплекса РФ.