Украинские аэроразведчики сорвали наступление россиян на Запорожском направлении (видео)

Бойцы бригады "Спартан" пресекли попытку наступления россиян в Запорожском направлении.

Видео с точными ударами по живой силе противника обнародовал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

Аэроразведчики сорвали наступление россиян, заранее обнаружив врага.

Оккупанты пытались наступать группой пехоты на позиции нацгвардейцев.

Именно в Запорожском направлении противник в основном пытается штурмовать и осуществлять разведку боем пехотными группами от 3 до 10 человек. В зависимости от возможности накопить личный состав и участки местности.

Технику враг применяет редко. Но и личный состав врага, и огневые средства наши воины уничтожают быстро и точно, отмечает Александр Пивненко.

Ранее генерал ответил, может ли враг захватить Запорожье. Экс-председатель службы внешней разведки Николай Маломуж сказал, что российская армия не может одновременно наступать на всех секторах.

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