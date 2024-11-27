Украинские аэроразведчики сорвали наступление россиян на Запорожском направлении (видео)

Защитники из бригады "Спартан" показали на видео кадры уничтожения врага.
Бойцы бригады "Спартан" пресекли попытку наступления россиян в Запорожском направлении.
Видео с точными ударами по живой силе противника обнародовал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.
Аэроразведчики сорвали наступление россиян, заранее обнаружив врага.
Оккупанты пытались наступать группой пехоты на позиции нацгвардейцев.
Именно в Запорожском направлении противник в основном пытается штурмовать и осуществлять разведку боем пехотными группами от 3 до 10 человек. В зависимости от возможности накопить личный состав и участки местности.
Технику враг применяет редко. Но и личный состав врага, и огневые средства наши воины уничтожают быстро и точно, отмечает Александр Пивненко.
Ранее генерал ответил, может ли враг захватить Запорожье. Экс-председатель службы внешней разведки Николай Маломуж сказал, что российская армия не может одновременно наступать на всех секторах.
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