Украинские аэроразведчики уничтожили операторов вражеских дронов, корректировавших огонь по позициям ВСУ

Российские операторы беспилотников находились в здании, но недолго.

Аэроразведчики Криворожской 129-й отдельной бригады территориальной обороны разыскали и нанесли удар по операторам вражеских дронов, корректировавших огонь по позициям Сил обороны.

Об этом сообщает СтратКомЗСУ и опубликовали видео.

"Благодаря аэроразведчикам одного из подразделений Криворожской отдельной бригады территориальной обороны было нанесено огневое поражение по операторам вражеских дронов, которые осуществляли корректировку огня по нашим позициям", — говорится в тексте к сообщению.

На видео видно, что российские операторы беспилотников находились у здания. Среди их задач было корректировать огонь артиллерии по нашим военным. Украинские аэроразведчики нашли российских операторов и нанесли по ним удар.

Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал момент, как спецназовцы СБУ украинским FPV-дроном эффектно уничтожили российский "Сонцепек" на фронте.

Украинские аэроразведчики уничтожили операторов вражеских БПЛА, корректировавших огонь по позициям ВСУ

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