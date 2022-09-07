Украинские артиллеристы нанесли удары по оккупантам и их технике на двух горячих направлениях: потери врага уточняются

Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов. Во вторник, 6 сентября, артиллерийские подразделения нанесли прицельные удары по скоплению захватчиков и их технике на Донецком и Херсонском направлениях.

В результате ударов "закобзонились" 7 оккупантов, а также уничтожена самоходная гаубица "Мста-С".

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

"6 сентября на Донецком и Херсонском направлениях военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты ВМС ВС Украины в составе группировок стойко и мужественно противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта. Наши артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов, в результате чего уничтожены 7 захватчиков и самоходная гаубица "Мста-С", — говорится в сообщении.

По данным ВМС ВСУ, окончательные потери врага уточняются.

На опубликованном видео видно, что российские военные спрятали свою технику в кустах и среди деревьев в надежде, что таким образом им удастся скрыться от ВСУ. Н это им не помогло. Украинские артиллеристы прицельно нанесли удары по оккупантам и их технике.

Напомним, глава Кремля Путин хочет изменить условия зернового соглашения. Президент РФ утверждает, что почти все суда с украинским продовольствием "направляются не в беднейшие страны, а в страны Европейского союза".

Ситуация на передовой и безумные успехи ВСУ по всей линии фронта – военный эксперт

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